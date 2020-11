Bei MAN läuft der Lion’s City E an

Im polnischen MAN-Werk in Starachowice ist die Serienproduktion für batterieelektrische Stadtbusse angelaufen. Los geht es mit dem Lion’s City E in der 12-Meter-Soloversion, dessen ersten Kundenfahrzeuge für die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) jetzt vom Band rollen. Die 18 Meter lange Gelenkbus-Version soll in einem halben Jahr folgen.

Hamburg wird bei Ende des Jahres insgesamt 17 Lion’s City E bekommen. Ein weiterer Auftrag kommt unter anderem aus Malmö in Schweden: Nobina Sverige AB, Skandinaviens größter Busbetreiber, hat 22 Fahrzeuge geordert.

Der Lion’s City E wird zusammen auf einer Montagelinie mit den anderen Modellen der neuen Stadtbusgeneration gebaut, obwohl sich allein der Rohbau zu 30 bis 40 Prozent unterscheidet. (ampnet/jri)