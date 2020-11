Audi TTS als Competition Plus mit 320 PS

Audi erweitert die TT-Familie im Frühjahr um den TTS Competition Plus mit leistungsgesteigertem Motor. 320 PS (235 kW), 400 Newtonmeter Drehmoment und 4,5 Sekunden für den Standradsprint (4,8 Sekunden beim Roadster) sind die Eckdaten. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Serienmäßig an Bord sind die Sieben-Gang-S-Tronic, Quattro-Allradantrieb und das geregelte Stoßdämpfersystem Magnetic Ride.

Zur Serienausstattung des TTS Competition Plus gehören LED-Scheinwerfer, folierte Audi-Ringe auf den Seitenschwellern, Privacy-Verglasung beim Coupé, rot lackierte Bremssättel und schwarz-hochglänzende 20-Zoll-Räder in Zehn-Speichen-Design. Der feststehende Heckflügel sowie weitere dunkel gehaltene Exterieur-Details, wie die schwarzen Audi-Ringe an Front und Heck sollen die Dynamik unterstreichen. Als Außenlackierung stehen die Farbtöne Chronosgrau, Gletscherweiß, Tangorot und Turboblau zur Wahl.

Die exklusive Lederausstattung mit Kontrastnähten wertet das Interieur auf, das je nach Karosserielackierung verschiedenfarbige Akzentuierungen aufweist. Der Schaltknauf ist in Alcantara ausgeführt, beim Lenkrad mit 12-Uhr-Markierung kommt noch Leder dazu. (ampnet/jri)