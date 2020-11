Ulrike von Mirbach übernimmt bei Mini

Ulrike von Mirbach (41) wird zum 1. Januar 2021 die Leitung von Mini Deutschland übernehmen. Sie tritt die Nachfolge von Wolfgang Büchel (51) an, der nach drei Jahren die Leitung der BMW-Vertriebsgesellschaft in Australien übernehmen wird.

Ulrike von Mirbach verantwortete in den vergangenen fünf Jahren das Marketing und Produktmanagement der Marke in Deutschland. Die Diplomkauffrau arbeitet seit über 15 Jahren im BMW-Konzern. Sie war unter anderem zuständig für die Strategie der Kernmarke am deutschen Markt und verantwortete Veranstaltungen und Messen sowie die Handelskommunikation von BMW Deutschland. Wer ihre Nachfolge als Leiterin des Mini-Marketings antritt, wurde noch nicht bekannt gegeben. (ampnet/jri)