Mini Deutschland unter neuer Leitung

Christian Brandl hat die Leitung von Mini Deutschland übernommen. Er tritt die Nachfolge von Ulrike von Mirbach an, die bereits zum 1. April ihre neue Funktion als Leiterin des Detailkundengeschäfts BMW & Mini im Projekt „Future Sales Model“ für Europa sowie in der Gesamtverantwortung den Aufbau des neuen Vertriebsmodells für Mini in Europa übernommen hat.

Christian Brandl war zuletzt für den Deutschlandvertrieb der Marke zuständig. Er seit über 30 Jahren bei der BMW Group und war bislang in den Bereichen After Sales, Wholesale, Directsale und Marketing tätig. (aum)