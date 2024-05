Mini ab August unter neuer Führung

Stefan Richmann übernimmt ab 1. August die Leitung der Marke Mini. Er folgt auf Stefanie Wurst.

Stefan Richmann hat 1997 seine Laufbahn bei der BMW Group begonnen. Seitdem hatte er zahlreiche Leitungsfunktionen im Konzern. Im Jahr 2000 wechselte er in die strategische Unternehmensplanung und wurde 2004 zum Leiter des Vertriebscontrollings ernannt. Ab 2008 verantwortete Richmann als CFO die Finanzen von BMW Spanien. Ende 2010 kehrte er in die Zentrale nach München zurück, wo er weitere Führungspositionen im Bereich Finanzen, Controlling sowie Produktmanagement innehatte. Ab 2017 war Stefan Richmann in den USA ebenfalls als Finanzchef tätig. Seit April 2022 leitet er den Bereich Unternehmensstrategie. (aum)