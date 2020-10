Hyundai bringt die ersten Wasserstoff-Lkw auf die Straße

Hyundai hat heute die ersten sieben seiner Brennstoffzellen-Lkw X-Cient Fuel Cell an verschiedene Kunden in der Schweiz ausgeliefert. Es handelt sich um den weltweit ersten serienmäßig produzierten elektrischen Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzelle. Weitere 43 Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Neben dem nun erschlossenen Markt Europa sollen auch Nordamerika und China folgen.

Der Brennstoffzellen-Lkw X-Cient Fuel Cell verfügt über ein 190-kW-Antriebssystem (258 PS) mit zwei 95-kW-Brennstoffzellen-Einheiten. Sieben Tanks bieten eine Speicherkapazität von zusammen 32,09 kg Wasserstoff. Die Reichweite einer Tankfüllung liegt bei 400 km (für schwere 4x2-Nutzfahrzeuge mit Kühlaufbau, die als 34 Tonnen Anhängerzug eingesetzt sind). Das Betanken der Nutzfahrzeuge erfolgt in maximal 20 Minuten.



Die Koreaner rechnen mit einer steigenden Nachfrage auf drei Kontinenten und fahren die Produktionskapazität bis 2021 auf bis zu 2000 Fuel-Cell-Lkw pro Jahr hoch. Dafür hat das Unternehmen 1,3 Milliarden US-Dollar investiert. An der Errichtung eines Wasserstoff-Ökosystems beteiligt sich Hyundai mit 6,4 Milliarden US-Dollar.



In den USA arbeitet Hyundai mit führenden Logistikunternehmen zusammen, um in Serie produzierte Schwerlastwagen mit Brennstoffzellenantrieb zu liefern. Für den nordamerikanischen Markt wird Hyundai eine 6x4-Sattelzugmaschine mit Brennstoffzellenantrieb einführen. In China wird Hyundai drei Brennstoffzellen-Lkw-Baureihen einführen. Auf einen mittelschweren Lkw im Jahr 2022, folgen später zwei schwere Lkw. Allein mit diesen Modellen will Hyundai bis 2030 ein Verkaufsvolumen von insgesamt 27.000 Einheiten erreichen.



Darüber hinaus arbeitet Hyundai bereits jetzt an der nächsten Generation des X-Cient Fuel Cell Lkw, der auf einer speziellen Plattform für Brennstoffzellen-Lkw basieren wird. Diese wird über eine E-Achse und zwei 200-kW-Brennstoffzellensysteme verfügen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Die neue Modellreihe wird 4x2- und 6x2-Lkw sowie 4x2-Sattelzugmaschinen umfassen. Der bis zu 44 Tonnen schwere Sattelzug soll mit einer Tankfüllung eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern erzielen.



Hyundai plant, sein Geschäftsmodell nach dem Start in der Schweiz mittelfristig auch auf weitere europäische Märkte ausdehnen: Derzeit prüft das Unternehmen Partnernetzwerke in Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Norwegen, um passenden Lösungen zu erarbeiten. (ampnet/deg)