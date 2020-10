Krumnikl verantwortet Flotte und Gebrauchte bei Hyundai

Tobias Krumnikl (40) hat bei Hyundai die Leitung der Abteilung Gewerbekunden- und Gebrauchtwagenstrategie übernommen. Er folgt auf Sascha Behmer, der das Unternehmen verlassen hat.

Tobias Krumnikl kommt von Opel, wo er 2008 seine berufliche Laufbahn startete. Der Diplom-Volkswirt verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im automobilen Neu- und Gebrauchtwagengeschäft – sowohl im Geschäftskundenbereich als auch im direkten Vertrieb.

Privat spielt der zweifache Familienvater seit seiner Kindheit begeistert Tennis. Gerne macht er auch mit dem Mountainbike Ausflüge in die Natur.



Tobias Krumnikl berichtet in seiner Funktion an Vertriebsdirektor Holger Müller. (ampnet/jri)