Polaris lässt sich von Zero antreiben

Auch Polaris wird künftig verstärkt Elektrofahrzeuge anbieten. Als Partner für den Antrieb wurde Zero ausgewählt. Beide Unternehmen haben den Vertrag für eine zehnjährige Zusammenarbeit unterzeichnet. Der kalifornische Elektromotorrad-Hersteller soll die Motoren für die Elektrifizierung der ATVs, Side-by-Side-Vehicles und Schneemobile von Polaris liefern. Das erste Fahrzeug aus der Partnerschaft soll Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Polaris besitzt durch die Übernahme verschiedener Firmen (auch in Europa) bereits ein Portfolio von kleineren elektrischen Nutz- und Kleinstfahrzeugen, etwa Goupil und Aixam in Frankreich. Der Kauf des nicht mehr produzierenden Elektromotorrad-Herstellers Brammo mündete in die Produktion des Polaris Ranger EV, der das meistverkaufte Off-Road-Elektrofahrzeug in den USA ist. (ampnet/jri)