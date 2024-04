Toyota verlängert Partnerschaft mit Special Olympics Europe Eurasia

Toyota Motor Europe (TME) verlängert seine seit drei Jahren bestehende Partnerschaft mit Special Olympics Europe Eurasia. Damit unterstützt der Konzern die europäische Organisation der inklusiven Sportbewegung für zwei weitere Jahre bis mindestens 2025. Das gemeinsame Ziel: eine inklusive Gesellschaft und Mobilität, die Teilhabe unabhängig von Geschlecht, Sexualität und Handicap ermöglicht.

Special Olympics ist die weltweit größte Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Athletinnen und Athleten jeden Alters erhalten die Möglichkeit, das ganze Jahr über zu trainieren und an Wettkämpfen in unterschiedlichen olympischen Disziplinen teilzunehmen. Bereits seit 2018 unterstützt Toyota die Organisation und erweiterte das globale Engagement 2020 um die regionale Partnerschaft von Toyota Motor Europe und Special Olympics Europe Eurasia. Seit 2021 werden auch Special Olympics Deutschland e.V. und das „Team Deutschland Special Olympics“ gefördert.



Neben dem Einsatz als Volunteers bei nationalen und internationalen Special Olympics Veranstaltungen haben sich die Toyota-Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren aktiv eingebracht und eng mit Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet. Im Vorfeld der World Games 2023 in Berlin wurde beispielsweise genauso ein gemeinsamer Trainingstag eingelegt wie beim Giro d’Italia. Durch die verlängerte Partnerschaft werden in ganz Europa weitere Möglichkeiten geschaffen, die Sportler zu unterstützen.



„Mit der Unterstützung von Partnern wie Toyota kann Special Olympics seine Aktivitäten weiter ausbauen. Dazu gehört auch, das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen Menschen mit geistiger Behinderung konfrontiert sind, und alle Aspekte des täglichen Lebens einzubeziehen“ erklärt Micheline Van Hees, Boccia-Athletin für Special Olympics Belgien und Gewinnerin der Silber- und Bronzemedaille bei den Special Olympics World Games Berlin 2023. „Als vorbildlicher Partner unterstützt Toyota die Special Olympics sowohl finanziell als auch logistisch.“ (aum)