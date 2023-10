Führerscheinneulinge sparen bei Zero bis zu 4300 Euro

Zero Motorcycles gibt Füherscheinneulingen der Klassen A, A2 und A1 sowie B196 (bzw. Code 111 in Österreich) beim Kauf eines neuen Motorrads oder Leichtkraftrads eine Cashback-Prämie von 800 Euro. Bei der FXE sind es 500 Euro. Da die Prämie mit der Abverkaufsaktion für 2022er und 2023er Modelle kombinierbar ist, kommt für die Zero SR/S, SR/F, SR, DSR/X und FX ein Rabatt von insgesamt bis zu 4300 Euro zusammen. Bei den Einsteigermodellen Zero S, DS und FXE sind es bis zu 2300 Euro. Die Führerscheinprämie von 800 Euro entspricht ungefähr dem Preis für die B196-Schulung. (aum)