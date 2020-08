Magna baut weitere Fabrik in der Slowakei

Magna hat in Kechnec in der Slowakei den Grundstein für eine neue Powertrain-Fabrik gelegt. Das 7675 Quadratmeter große Werk soll in einem Jahr den Betrieb aufnehmen. Es wird in unmittelbarer Nähe zur bereits vorhandenen Getriebeproduktion errichtet, die Magna dort seit 2016 im Rahmen der Übernahme von Getrag betreibt und die BMW beliefert.

Magna hat in der Slowakai noch zwei weitere Standorte und rüstet sich mit dem Neubau vor allem für die Elektromobilität. Zunächst sollen dort etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt werden. (ampnet/jri)