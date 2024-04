Japanisches Chemieunternehmen baut Separatoren-Werk

Asahi Kasei kündigte heute den Bau eines Werks in Ontario, Kanada für die Herstellung und Beschichtung Nassprozess-Separatoren für Lithiumionen-Batterien an. Für diese Anlage hat der japanische Chemiehersteller eine Rahmenvereinbarung mit Honda Motor geschlossen. Der Automobilhersteller will bis zum Jahr 2040 batterieelektrischen Autos und Plug in-Hybrids 100 Prozent seines Umsatzes erreichen. (aum)