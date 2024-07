Der erste Nokian aus Rumänien

Nokian hat nach zwei Jahren Bauzeit heute in seinem neuen Werk in Oradea in Rumänien den ersten Reifen produziert. Es handelt sich um einen Snowproof 2 ohne Spikes. Die reguläre Serienfertigung soll Anfang nächsten Jahres aufgenommen werden. Dann werden dort rund 500 Mitarbeiter beschäftigt sein und Reifen vornehmlich für Zentraleuropa herstellen.

Die Jahreskapazität der Fabrik von Nokian Tyres Romania wird sechs Millionen Reifen betragen, sobald die Fabrik voll in Betrieb ist. Die bebaute Fläche beträgt insgesamt etwa 100.000 Quadratmeter. Die Investitionshöhe gibt der finnische Reifenhersteller mit rund 650 Millionen Euro an. (aum)