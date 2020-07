Die klassische Farbe für eine Ducati ist Rot. Die findet sich an der Ducati Panigale V2 in der neuer Lackierung „White Rosso“ nur noch auf den Felgen sowie an den die vorderen und seitlichen Lufteinlässen. Ansonsten sind sämtliche Karosserieteile in der Farbe Star White Silk gehalten. Erhätlich ist die Ducati Panigale V2 White Rosso ab diesem Monat zum Preis von 17.830 Euro (plus Nebenkosten). (ampnet/jri)