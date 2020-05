Valeo will Frankreich mit 48 Volt stärken

Der Automobilzulieferer Valeo will den französischen Sanierungsplan für die Automobilindustrie durch die Ansiedlung neuer Technologien in Frankreich unterstützen. Dazu zählt auch die 48-Volt-Technologie. Durch das Konjunkturprogramm wird Valeo den Übergang seiner wichtigsten Produktionsstätten in Frankreich durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Unterstützung der lokalen Wirtschaft sichern.

Durch die Einrichtung eines Innovationsfonds mit einem Jahresbudget von 150 Millionen Euro wird die französische Regierung Valeo in die Lage versetzen, seine Zukunftstechnologien in Frankreich zu entwickeln und damit seine lokale Präsenz in Schlüsselbereichen zu verstärken. (ampnet/deg)