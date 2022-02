Renault will gemeinsam Valeo und Valeo Siemens e-Automotive eine neue Generation von Pkw-Elektromotoren entwickeln. Sie soll ab 2027 in Frankreich produziert werden und ohne seltene Erden auskommen. Im Fokus steht mehr Leistung bei geringerem Energiebedarf. Gedacht ist an einen Motor mit rund 200 kW (272 PS). Valeo soll den Stator (festsehendes Gehäuse) für den von Renault entwickelten Rotor des Motors liefern. (aum)