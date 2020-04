Renault Trucks startet mit Motoren

Mit der Desinfizierung von Maschinen, Arbeitsstationen und -geräten, dem Tragen von Masken, Handschuhen und Overalls sowie Abstandsregeln und organisiertem Aufhalten in gemeinsamen Bereichen hat sich Renault Trucks auf die langsame Wiederaufnahme der Produktion vorbereitet. Die Lkw-Fertigung in den französischen Werken war am 18. März gestoppt worden.

Den Anfang machte gestern das Motorenwerk Lyon-Venissieux. Andere Standorte wie Bourg-en-Bresse oder Blainville-sur-Orne werden ihre Produktionskapazitäten über die nächsten Wochen nach und nach neu hochfahren. Das Fertigungsvolumen wird zunächst noch unter dem üblichen Niveau bleiben. (ampnet/jri)