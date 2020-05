Skoda geht in Indien wieder an die Arbeit

Skoda hat die Fertigung im indischen Werk Aurangabad nach der Corona-bedingten Produktionspause wieder aufgenommen. Im Werk Pune werden ebenfalls die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. In beiden Fabriken wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Belegschaft bestmöglich vor dem Covid-19-Virus zu zu schützen.

In Aurangabad startet die Produktion zunächst im Einschichtbetrieb. Dort rollt der neue Superb vom Band, der diese Woche auf dem indischen Markt debütiert. Zugleich wird auch die Produktion weiterer Modellreihen sowie von Fahrzeugen anderer Konzernmarken schrittweise wieder aufgenommen. Da sich die Situation auch bei den Lieferketten, der Teileverfügbarkeit in der Produktionslogistik sowie bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften zunehmend entspannt, wird die Fertigung stufenweise wieder auf die volle Kapazität hochgefahren.



In Pune wird an der Umsetzung des Projekts „India 2.0“ gearbeitet, das den Bau einer SUV-Familie für den lokalen Markt vorsieht. Mit dem Skoda Vision In und dem VW Taigun waren auf der Autoshow in Delhi im Februar erste Konzeptstudien kommender Serienfahrzeuge zu sehen.



Neben dem Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter engagiert sich Skoda in Indien auch außerhalb des Unternehmens im Kampf gegen die Pandemie. So unterstützt der Hersteller mit einer Spende in Höhe von 10.000.000 indischen Rupien (ca. 120.000 Euro) den Aufbau eines speziellen Corona-Behandlungszentrums mit 1100 Betten am Sassoon-General-Hospital in Pune. Zudem spendete Skoda Auto Volkswagen India dringend benötigte Arzneimittel im Wert von 27.000 Euro. Mittlerweile wurden 12.000 wiederverwendbare Gesichtsschutzschilde hergestellt und an medizinisches Personal verteilt. Die Ingenieure des Unternehmens entwickelten außerdem Intubationsboxen, Sauerstoffmasken mit Filtern sowie automatische Beatmungsbeutel für Einrichtungen des indischen Gesundheitswesens. Darüber hinaus hat Skoda landesweit mehr als 35.000 Packungen Desinfektionsmittel an Krankenhäuser gespendet und seine Kooperation mit der Annamitra-Stiftung erweitert, die in Aurangabad und Umgebung unter anderem 50.000 Lebensmittelpakete an Bedürftige verteilt.



Bei einer von der Gewerkschaft unterstützten Aktion spendeten außerdem Mitarbeiter in Pune und Aurangabad ihren Tageslohn. Für den so zusammengekommenen Betrag können 15 vollwertige Beatmungsgeräte, 15 Monitore und 3.750 Kits für eine persönliche Schutzausrüstung der Angestellten der Krankenhäuser in Mumbai, Pune und Aurangabad beschafft werden. (ampnet/jri)