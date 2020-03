Audi Sport Quattro S1 aus über 200 Steinen

Nomen est omen: Einen echten Siegertypen bringt Lego in seiner Reihe „Speed Champions“ mit dem Audi Sport Quattro S1. Das legendäre Rallyeauto von 1985 kommt auch in steinerner Form in der markanten gelb-weißen Lackierung und mächtigem Heckspoiler daher. Zudem zieren sechs Nebelscheinwerfer die Front. Das Set besteht inklusive Fahrerfigur aus 250 Teilen und wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen. Das Modell ist 16 Zentimeter lang, sieben Zentimeter breit und sechs Zentimeter hoch. Der Preis beträgt 19,99 Euro. (ampnet/jri)