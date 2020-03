Vier neue Spitzenreiter in der Zulassungsstatistik

In vier Fahrzeugsegmenten hat im Februar der Spitzenreiter bei den Neuzulassungen gewechselt. In der oberen Mittelklasse zog der BMW 5er am Mercedes-Benz E vorbei. In der Oberklasse verdrängte die S-Klasse von Mercedes-Benz den Audi A6 und der VW T-Roc den Mercedes-Benz GLC bei den SUVs. In der Sportwagenklasse setzte sich das Mercedes-Benz E-Klasse Coupé vor den Porsche 911.

In den übrigen Fahrzeugsegmenten blieb es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes bei den Bestsellern des Vormonats: Fiat 500 (Minis), VW Polo (Kleinwagen), VW Golf (Kompaktklasse), VW Passat (Mittelklasse), VW Tiguan (Geländewagen), Mercedes-Benz B (Mini-Vans), VW Touran (Großraum-Vans) und VW Caddy (Utilities) sowie Fiat Ducato (Basisfahrzeug Wohnmobile). (ampnet/jri)