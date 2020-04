Im März ließ der Mini den Volkswagen Polo hinter sich

Für März 2020 meldet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg fünf Führungswechsel bei den erfolgreichsten Modell in den einzelnen Segmenten. Bei den Kleinwagen liegt jetzt der Mini vorn nach dem Polo im Vormonat, in der Mittelklasse der BMW 3er und in der oberen Mittelklasse der Audi A6, S6, RS6 nach der Mercedes-Benz E-Klasse. Das Segment der Oberklasse wird vom BMW 7er und die Sportwagen vom Porsche 911 angeführt.

In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Bei den Kompakten lag der Volkswagen Golf wieder vorn, bei den SUV der Volkswagen T-Roc, bei den Geländewagen der Volkswagen Tiguan, bei den Utilities der Volkswagen Caddy und bei den Wohnmobilen der Fiat Ducato. (ampnet/Sm)