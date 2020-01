Vier Führungswechsel bei den Neuzulassungen

Im Dezember haben in vier Fahrzeugsegmenten die Spitzenreiter bei den Neuzulassungen gewechselt. So verdrängte der Fiat 500 bei den Kleinstwagen den Smart Fortwo vom ersten Platz, bei den Kleinwagen überholte der Mini den VW Polo und in der Oberen Mittelklasse zog der BMW 5er an der E-Klasse von Mercedes-Benz vorbei. In der Oberklasse musste der Audi A7 den BMW 7er passieren lassen.

In den übrigen Klassen bot sich mit VW Golf und Passat, Tiguan, Touran und Caddy sowie Ford Kuga, Porsche 911, Mercedes-Benz B-Klasse und Fiat Ducato das gewohnte Bild. Spürbar zurück ging im letzten Monat des vergangenen Jahres die Nachfrage nach Fahrzeugen der Oberklasse und nach Großraumvans. (ampnet/jri)