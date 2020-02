Genf 2020: Die Rükkehr in die Oberklasse

Citroën kehrt über die Marke DS in die Oberklasse zurück. Auf dem Genfer Automobilslaon (3.-15.3.2020) stellen die Franzosen den 4,93 Meter langen DS 9 vor. Als Reminiszenz an den historischen DS von 1955 ist der DS 9 mit seitlichen Positionslichtern in Trichterform an der Dachkante ausgestattet. Sie nehmen historischen Bezug auf die Blinker des legendären Citroen-Moells. Der neue DSwird als Plug-in-Hybrid mit 225 PS (165 kW) sowie als gelich starker Benziner angeboten werden. Zwei weitere PHEV-Versionen mit 250 PS (184 kW) und erhöhter Reichweite sowie mit 360 PS (264 kW) und Allradantrieb werden folgen. Alle DS 9 haben eine Acht-Stufen-Automatik.

Das Interieur verströmt Luxus: Das Armaturenbrett ist mit Nappa-Leder bezogen, die Sitze haben Perlenstickereien mit Bracelet-Finish. Dazu kommen Dekorelemente in Kristallglas, der Dachhimmel und die Sonnenblenden aus Alcantara sowie Haltegriffe aus Leder. Dank des Radstands von 2,90 Metern bietet der DS 9 auch im Fond viel Platz, wo sich klimatisierte Sitze mit Massage-Funktion finden.



Der DS 9 wird in der zweiten Jahreshälfte zunächst in China auf den Markt kommen. Ein Verkauf in Deutschland ist ebenfalls vorgesehen, aber zeitlich noch unbestimmt. (ampnet/jri)