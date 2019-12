Seat baut seine Full-LED-Technologie im kommenden Leon aus. An der Front befinden sich dynamische Scheinwerfer, vor Fahrtantritt begrüßt der Leon beim Entriegeln der Tür mit einem Begrüßungslicht, das „Hola!“ auf den Boden projiziert. Am Heck kommt ein druchgehendes Leuchtband zwischen den Rücklichtern zum Einsatz. Dynamische Blinker geben die Richtung an. (ampnet/deg)