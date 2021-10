Seat nimmt „Best Buy Car“-Award entgegen

Seat hat gestern Abend in Barcelona vor 150 Gästen aus 34 Ländern den Preis „Best Buy Car of Europe 2021“ von „Autobest“ entgegengenommen. Die 32-köpfige Jury aus europäischen Automobiljournalisten bescheinigte dem Leon mit der Auszeichnung ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis. Zudem wurde das Bestreben honoriert, ein Auto zu entwickeln, das aus der breiten Masse hervorsticht. Autobest hatte das Modell im vergangenen Jahr mit verschiedenen Motorisierungen in Österreich getestet.

In den Vorjahren waren der Opel Corsa, der Opel Combo Life und der Seat Arona zum „Best Buy Car“ gekürt worden. (aum)