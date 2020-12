Seat Leon ist „Best Buy Car of Europe 2021“

Der Seat Leon ist von der „Autobest“-Jury zum „Best Buy Car of Europe 2021“ gewählt worden. Die 31 Motorjournalisten aus ebenso vielen europäischen Ländern bescheinigen dem Kompaktwagen aus Spanien damit ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis. Sie hatten das Modell zuvor in verschiedenen Motorisierungen in Österreich getestet. Für Seat ist es die zweite Auszeichnung dieser Art. 2017 war der Ateca zum „Best Buy Car“ gekürt worden.

In den beiden Jahren dazwischen war der Titel jeweils an Opel gegangen. 2019 gewann der Corsa die Auszeichnung, 2018 der Combo Life. (ampnet/jri)