Autos der Vergangenheit als Beispiele für den Wandel

Der Wandel in der Automobilindustrie wird heute dramatisch beschleunigt von alternativen Antrieben und der geostrategischen Lage. Aber auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es in der Branche Umbrüche und Innovationen. Die will das Volkswagen Group Forum „Drive“ in Berlin mit seiner aktuellen Ausstellung zeigen. Seat liefert mit einem Seat Ibiza von 1984 und einem Seat Leon von heute ein Beispiel, an denen nicht nur die Entwicklung der spanischen Marke sichtbar wird.

Mit dem kantig-klaren 80er-Jahre-Design von Giorgetto Giugiaro steht der Ibiza für die Phase des Aufbruchs nach dem Ende der Kooperation mit Fiat. Der Leon mit Hybrid-Technologie zeigt die Suche nach einem Weg in eine Zukunft nachhaltiger Mobilität. Die Ausstellung zeigt die Transformation an vielen weiteren Beispielen. Sie läuft noch bis zum 6. Juni in den Räume des Forum Unter den Linden. (aum)