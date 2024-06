Erfolge wollen glaubwürdig dokumentiert werden

Internet-Analysten sind das gewohnt. Aber Redakteure wie wir schauen immer wieder ungläubig auf die Zahlen, die unser Partner „meltwater“ uns meldete. Das internationale Unternehmen nennt sich den „bevorzugten Partner in den Bereichen Medien, Social, Consumer und Sales Intelligence, die etwas bewirken wollen“. Das wollen wir seit 2003. 18 Monate ließen wir uns von Meltwater auszählen. Die lieferten Ergebnisse, die uns als Autoren und Redakteure überraschter zurückließen als Internet-Marketingexperten. Wir brauchen einen alternativen Blick auf unsere Arbeit und haben daher jetzt die Zusammenarbeit mit Landau Media wieder aufgenommen.

Schon nach den Ergebnissen des ersten Monats mit Landau im Vergleich zu einem der letzten in der Zusammenarbeit mit Meltwater lassen sich die Unterschiede der Systeme an den Ergebnissen ablesen. Meltwater fand im Mai dieses Jahres 41 Medien, die einmal oder mehrfach Material in der Autoren-Union Mobilität verwendet haben. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um Internet-Medien. Landau fand mit seinem eher auf Dach fokussierten Blick in seinem Warmlauf-Monat Mai 176 Medien – Internet plus Print.



Drei Interpretationen für Reichweite



Die 41 Medien kommen laut Meltwater in der Summe ihrer Reichweiten auf 68,4 Millionen. Das ist die sogenannte Netto-Reichweite. In den 41 Medien fand Meltwater 951 mal Material vom Auto-Medienportal, dem e-Medienportal, der englischen Version Car-Editors.News und dem Content-Hub Car-Editors.Net. Das Produkt aus den Reichweiten der einzelnen Medien und der in diesen Medien veröffentlichten Artikel mit unseren Inhalten ergibt die Brutto-Reichweite von 4,45 Milliarden – jeden Monat wieder der Anlass für ungläubiges Staunen über den Umgang der Experten mit solchen Maßstäben angesichts einer Weltbevölkerung von rund 7,5 Milliarden. Aber Marketing hat offenbar einen speziellen Blick auf die Realität.



Landau gliedert seine 176 Ergebnisse nach Print – im Mai war das eine verbreitete Auflagen von 3,7 Millionen – und Internet. Fürs Netz nennt Landau eine Reichweite von 17 Millionen sowie 1,2 Milliarden Page Impressions und 362,6 Millionen Visits. Der Begriff der Reichweite hat bei Landau eine andere Qualität. Er ist nicht nur die Summe aller Auflagen der Abnehmer, sondern versucht, für jedes Medium eine realistische Leserzahl zu benennen. Die Brutto-Reichweiten-Definition mit Print und Internet von Landau führt zu folgenden Zahlen für den Mai: 844 Übernahmen von Material aus den Redaktionen der Autoren-Union, Print-Verbreitung 9,4 Millionen, Internet-Reichweite 1,3 Milliarden.



Mobile Anwendungen dominant



Mit den Analyse-Werkzeugen von Meltwater haben wir viel gelernt und uns viele Möglichkeiten erschlossen, die Ergebnisse auch für einzelne Marken oder Zeiträume auszuwerten. Doch das Ergebnis, dass unsere Arbeit in der Zukunft am meisten beeinflussen wird, ergibt sich aus einem Faktor, den wir bisher gar nicht im Blick hatten. Meltwater unterscheidet nach „Desktop-Reach“ und „Mobile-Reach“. Bisher haben wir in unserem Berichtswesen nach außen immer nur das erfasst, was gedruckt oder auf Desktop erschien. Nun wissen wir, dass unsere Beobachtung von Veröffentlichungen im Netz und in den Printmedien nur rund ein Fünftel unserer tatsächlichen Reichweite ausmachen. Um die 80 Prozent der Reichweite bei uns und unseren Partner-Medien laufen heute über die Mobiltelefon-Anwendungen. Diese Erkenntnis nehmen wir auch mit für die zukünftigen Auswertungen von Landau.



Nun war der Mai der erste Monat, in dem Landau nur eines unserer Medien, das Auto-Medienportal, beobachtete. Nicht nur deswegen gibt es also für zukünftige Berichte noch Luft nach oben. Zumal unsere anderen Indikatoren und Statistiken ebenfalls zeigen, dass unser Weg über Qualität offenbar nachhaltigen Erfolg bringt. (aum)