Guido Reinking wird Chefredakteur bei der Autoren-Union Mobilität

Guido Reinking (60) übernimmt die Chefredaktion aller Medien der Autoren-Union Mobilität. Dazu gehören die Online-Nachrichtenagenturen „Auto-Medienportal.net“, „e-Medienportal.net“ und das Portal „Car-Editors.net“ mit exklusiven Storys. Der 1. September 2023 wird damit zum Stichtag für die nächste Entwicklungsstufe des Netzwerks unabhängiger Fachjournalisten, die alle auch zu gleichen Teilen Besitzer des Verlags sind.

Guido Reinking: „Die journalistische Qualität und technische Kompetenz des Auto-Medienportal.net und der anderen Portale der Autoren-Union Mobilität beeindrucken mich schon länger. Ich freue mich, gemeinsam mit den Autoren diese professionelle Plattform weiterentwickeln zu können.“



Jens Meiners (49) wird als Chefkorrespondent und Mitglied der Chefredaktion verstärkt aus internationaler Perspektive berichten. Seine Themenschwerpunkte bleiben Interviews, Hintergrund- und Technologie-Themen. Außerdem widmet er sich weiterhin den großen Auto-Awards „World Car of the Year“ als Mitglied des Steering Committee und dem „German Car of the Year“ als Gründer und Veranstalter.



„Geneinsam werden Jens Meiners und ich die Medien der Autoren-Union Mobilität auf die nächste Stufe heben. Viele Websites, Zeitschriften und Magazine nutzen bereits unsere Inhalte. Wir wollen dafür sorgen, dass es künftig im In- und Ausland noch mehr werden“, kündigt Guido Reinking an. Seit den 90er Jahren schreibt Reinking über die Automobilindustrie – zunächst für die „Welt am Sonntag“, dann für die „Financial Times Deutschland“ sowie neun Jahre als Chefredakteur des Branchenmagazins „Automobilwoche“. Seit 2015 liefert der Wirtschafts- und Autojournalist Inhalte rund um das Thema Mobilität für Medien, Fachveranstaltungen und eigene Publikationen. Er ist für TV-Sender wie n-tv, WDR und ZDF ein gefragter Gesprächspartner und Autor des Wirtschaftsmagazins „Capital“.



Die Autoren-Union Mobilität GmbH entstand 2020 mit den Redakteuren und den engsten Mitarbeitern der Online-Nachrichtenagentur Auto-Medienportal, die seit 2009 über alle Themen rund um die Mobilität berichtet und Medien mit Inhalten versorgt. Heute nutzen viele Internet-Medien und renommierte Printredaktionen die Inhalte der Plattform. Mit rund 300.000 Lesern (unique user) gehört das Portal zu den reichweitenstärksten Special-Interest-Medien im deutschen Sprachraum.