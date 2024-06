Ein Stück Manta am Handgelenk

Opel hat gemeinsam mit Bandwerk eine Serie von limitierten Armbändern für Apple-Uhren entworfen, die sich am Elektro-Mod Manta GSe orientieren. Die „Timeless Energy Collection“ besteht aus upcycelten schwarzen Original-Sitzbezügen des Manta A von 1970. So entstanden 125 exklusive Uhrenarmbänder für Apple Watches.

Neben dem Material sind der gelbe Rahmen und das Blitz-Muster mit Anti-Transpirations-Effekt sowie der speziell geformte Metallbügel des Verschlusses weitere besondere Merkmale. Vorgestellt wird die Kollektion erstmals am Samstag beim Tag der offenen Tür aus Anlass von 125 Jahren Automobilproduktion in Rüsselsheim.



Die Timeless Energy Collection bildet den Auftakt zu mehreren Apple-Kollektionen, auf die Bandwerk spezialisiert ist. Als Weiteres werden Accessoires folgen, die Anleihen an den neuen GSe-Modellen von Opel und der Fahrzeugstudie Experimental nehmen. (aum)