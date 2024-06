13-Jährige war der Publikumsliebling in Oschersleben

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) begeisterte am Wochenende zahlreiche Fans in der Motorsport-Arena Oschersleben. In sieben verschiedenen Klassen wurden 14 Rennen gefahren. Im Fokus der Zuschauer stand dabei auch Smilla Göttlich aus Sachsen. Der 13-Jährigen gelang am Samstag im ersten Rennen des KTM Junior Cups eine Sensation: Sie fuhr in ihrem ersten Rennen ihrer Saison direkt auf den ersten Platz vor. Das Rennen gestern beendete sie mit dem dritten Platz. Die IDM Superbike gewann der Ukrainer Ilya Mikhalchik vor Florian Alt (D) und Baline Kovacs (HU).

Weiter geht es in der Motorsport-Arena Oschersleben mit dem Fast Car Festival vom 14. bis 16. Juni. Die Veranstaltung vereint Tuning mit motorsportlichen Inhalten. Auf dem Programm stehen Rennen über die achtel Meile, die AvD Drift Challenge, Time Attack und auch ein Lauf zum NATC. Zudem gibt es einen Show & Shine Contest, eine Händlermeile und eine Open Air Party am Abend. (aum)