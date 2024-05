Rennreiches Wochenende in Oschersleben

Ein rennreiches Wochenende steht der Motorsport-Aerna in Oschersleben bevor. Von morgen bis Sonntag gastiert die höchste nationale Motorsportserie, die IDM, in der Magdeburger Börde. Fahrer aus 18 Nationen in sieben Rennklassen mit jeweils zwei Läufen an den Start gehen, darunter auch aus Argentinien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Rahmen der internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft werden unter anderem der Northern Talent Cup, der Yamaha R7 Cup und die IDM Superbikes ausgetragen. Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 20 Euro im Vorverkauf und mehr Informationen unter www.idm.com. (aum)