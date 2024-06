Nach dem Fast Car Festival geht es mit der Supermoto IDM weiter

Mit verschiedenen Rennserien wie dem Norddeutsche ADAC Tourenwagen Cup (NATC) und den German Time Attack Masters sowie der AvD Drift Championship und dem Achtelmeile Dragracing wurde am Wochenende in der Motorsport-Arena in Oschersleben das „Fast Car Festival“ gefeiert. Die Besucher bekamen unter anderem Drifttaxifahrten, eine Händlermeile und Partymusik sowie die Übertragung der Fußball-EM und des 24-Stunden-Rennens in Le Mans geboten. Auch ein „Show & Shine“-Contest stand auf dem Programm.

Am bevorstehenden Wochenende gehört die Rennstrecke in der Magdeburger Börde mit der Supermoto IDM wieder den Motorräder. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Das Public Viewing am Samstag war keine Ausnahme. Das Arena Diner überträgt in den nächsten Wochen alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft. (aum)