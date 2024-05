Worauf bei E-Autoversicherungen zu achten ist

Die Automobilbranche ist im Wandel, da der Schwerpunkt zunehmend auf Elektromobilität gelegt wird. Das ändert nicht nur die Fahrgewohnheiten, sondern hat auch Einfluss auf die Versicherung. Die Policen für E-Fahrzeuge dürften künftig noch stärker den besonderen technischen Gegebenheiten angepasst werden. Worauf sollte der Verbraucher achten?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren stellen Elektroautos eine neue Reihe von Risiken und Anforderungen dar, die spezifische Versicherungsbedingungen benötigen. Der Markt hat reagiert, und so gibt es etwa maßgeschneiderte Angebote wie die Elektroautoversicherung von Verti.



Es werden andere Schwerpunkte gesetzt



Bedingt durch die Bauweise und die Technologie setzen die speziellen Versicherungsangebote hier etwas andere Schwerpunkte als bei herkömmlichen Autos. Die Batterie und die Elektronik spielen hier eine zentrale Rolle und haben eine größere Bedeutung als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Während bei letzteren vor allem Motor- und Getriebedefekte vorherrschen, stehen bei Elektroautos primär Batterieschäden im Vordergrund. Die Fahrbatterien sind nicht nur teuer in der Anschaffung, sondern auch komplex in der Reparatur, was die Versicherungskosten beeinflusst. Sie sind das teuerste Bauteil eines E-Autos. Nicht selten hilft nur ein kompletter Austausch.



Ein weiterer Punkt, der die E-Fahrzeuge-Versicherungen von der klassischen Kfz-Versicherung unterscheidet, ist das Risiko eines Totalausfalls durch elektrische Fehlfunktionen, die weitreichende Folgen haben können. Beispielsweise kann ein Kurzschluss in einem herkömmlichen Auto meist lokal behandelt werden, während derselbe bei einem Elektrofahrzeug die gesamte elektronische Architektur beeinträchtigen kann.



Im Schadensfall drohen hohe Kosten



Zudem müssen Versicherer die potenzielle Brandgefahr durch Überhitzung der Batterien berücksichtigen, was in der Vergangenheit bei einigen Modellen zu Rückrufen geführt hat. Diese Risiken verlangen nach speziellen Tarifen, die nicht nur den Schaden selbst abdecken, sondern auch die oft erheblichen Folgekosten. Entsprechend sind die Prämien für Elektroautos im Allgemeinen höher als die für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Künftig könnte es für die Autobesitzer noch teurer werden, denn die Versicherungsunternehmen erhöhen ihre Prämien in diesem Jahr erneut. Das betrifft nicht nur die Verbrenner, sondern auch die E-Autos. Experten sehen außerdem weitere Anpassungsmöglichkeiten für E-Fahrzeuge, denn laut Statistik sind sie häufiger in Unfälle verwickelt, was für die Versicherungsunternehmen Mehrkosten bedeutet.



Details genau studieren



Bei der Suche nach der idealen Versicherung für Elektroautos sollten E-Fahrer Angebote von mehreren Anbietern einholen, um die unterschiedlichen Tarife und Deckungen sorgfältig abzuwägen. Der Vergleich der Prämien und Konditionen gibt Aufschluss darüber, welcher Anbieter die beste Abdeckung für die speziellen Anforderungen eines Elektrofahrzeugs bietet. Nicht nur die Kosten, sondern auch die Qualität des Versicherungsschutzes spielen eine entscheidende Rolle.



Es ist ratsam, die Details der Versicherungspolicen genau zu studieren. Dazu gehören die Deckungssummen für Schäden an der Batterie und anderen elektronischen Komponenten, die den Kern eines Elektroautos ausmachen. Viele Versicherer bieten spezielle Tarife für Elektroautos an, die zusätzliche Risiken wie Batterieausfall oder -beschädigung abdecken. Diese können erheblich von den Standardtarifen für herkömmliche Fahrzeuge abweichen.



Kriterien für die optimale Police



Neben dem Preisvergleich ist das Lesen von Kundenbewertungen eine Hilfe. Erfahrungsberichte anderer Elektroautobesitzer können Hinweise auf die Zuverlässigkeit und den Service einer Versicherungsgesellschaft geben. Besonderes Augenmerk sollte auf die Schnelligkeit und Effizienz bei der Schadensabwicklung gelegt werden.



Die Prüfung der Selbstbeteiligungen ist ein weiterer wichtiger Punkt. Niedrigere Selbstbeteiligungen können die Prämie erhöhen, bieten jedoch im Schadensfall weniger finanzielle Belastung. Dies ist besonders bei teuren Reparaturen, wie sie bei Elektroautos vorkommen können, von Vorteil.

Ein Beratungsgespräch mit einem Versicherungsagenten, der Erfahrung mit Elektrofahrzeugen hat, kann ebenfalls sehr aufschlussreich sein. Solche Experten klären spezifische Fragen zu Risiken und Deckungen und helfen dabei, die ideale Versicherungspolice zu finden, die speziell auf die Bedürfnisse von Elektroautos zugeschnitten ist.



So viel Sparpotenzial ist drin



Beim Vergleich von Versicherungsangeboten für Elektroautos können die Unterschiede in den Prämien deutlich ausfallen. Zum Beispiel könnte eine jährliche Versicherungsprämie bei einem Anbieter 800 Euro betragen, während ein anderer für einen ähnlichen Schutz 1200 Euro verlangt, also 50 Prozent mehr. Diese Differenz hängt oft von der Bewertung des Risikos und den angebotenen Deckungen ab.



Ein Versicherer könnte beispielsweise eine geringere Selbstbeteiligung von nur 150 Euro anbieten, was die höhere Prämie rechtfertigt, besonders wenn teure Reparaturen an elektrischen Komponenten anfallen. Eine andere Gesellschaft könnte zwar günstiger sein, jedoch eine Selbstbeteiligung von 500 Euro verlangen, was im Schadensfall zu höheren Ausgaben führt. Die genaue Analyse der Vertragsbedingungen kann zum Beispiel, dass ein teurerer Tarif zusätzliche Leistungen wie Pannenhilfe oder einen Ersatzwagen während der Reparaturzeit einschließt. Diese Extras sind besonders wertvoll, da sie im Notfall zusätzliche Sicherheit und Komfort bieten.



Weiterhin könnten die Unterschiede in den Prämien auf den Leistungsumfang zurückzuführen sein. Während einige Versicherer umfangreichen Schutz gegen alle Risiken wie Diebstahl, Vandalismus und Unwetterschäden bieten, decken andere nur grundlegende Kollisionsschäden ab. (aum)