Gegen die Urangst vor der leeren Batterie

Die Befürchtung mit einem leeren Akku liegen zu bleiben, ist eine der größten emotionalen Hürden bei der Entscheidung für vollelektrische Fahrzeuge. Die Zurich Gruppe Deutschland bietet gemeinsam mit dem Energieversorger „E.ON“ eine Mobilitäts-Garantie für Elektroautos an.

Der Rund-um-die-Uhr-Service für E.ON-Drive Kunden umfasst den Transport zur nächstgelegenen Ladestation oder eine mobile Aufladung des Fahrzeugs, falls die Akkukapazität unverschuldet nicht mehr bis zum nächsten Ladepunkt reicht, zum Beispiel bei einem langen Stau oder wenn die angesteuerte Ladesäule blockiert ist. Der Service gilt deutschlandweit und ist unabhängig vom Elektroauto-Hersteller oder Kfz-Versicherer.



Kunden der E.ON Drive Lade-Tarife können die E.ON Drive E-Mobility Garantie monatlich zu ihrer Rate hinzubuchen. Sollte die Akkukapazität nicht bis zur nächsten Ladesäule reichen, können die Kunden deutschlandweit die Hilfe der Service-Hotline in Anspruch nehmen. Möglich sind ein Abschleppservice zur nächstgelegenen Ladesäule oder eine mobile Aufladung des Akkus. Eine Selbstbeteiligung fällt in beiden Fällen nicht an. Während der Wartezeit kann der Kunde live über sein Smartphone auf einer Karte beobachten, wo sich das Service-Fahrzeug bereits befindet. (aum)