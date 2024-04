Opels Transporter in der Erfolgsspur

Mit rund 3200 Transportern und Lieferwagen hat Opel im zurückliegenden Monat in Deutschland 80 Prozent mehr Nutzfahrzeuge zugelassen als im März 2023. Der Marktanteil kletterte auf 11,6 Prozent und lag für Combo, Vivaro und Movano damit so hoch wie noch nie. Im ersten Quartal des Jahres kam Opel auf rund 6900 Transporter-Neuzulassungen. Dies ist ein Plus von 93,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und ergibt einen Marktanteil von 9,4 Prozent (2023: 5,6 Prozent).

Auch beim kombinierten Marktanteil von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw legte die Marke während der drei ersten Monate des Jahres kräftig zulegen: Er kletterte von 4,6 Prozent auf 5,7 Prozent. Mehr als 44.000 neu zugelassene Fahrzeuge sorgten für ein Wachstum von 30,2 Prozent. Der Pkw-Absatz auf dem heimischen Markt nahm in den ersten drei Monaten um 22,7 Prozent auf über 37.000 Neuzulassungen zu. Der Marktanteil stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. (aum)