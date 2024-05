Bei Abenteuer und Allrad darf Defender nicht fehlen

Mit der „Abenteuer & Allrad“ (30.5.–2.6.) findet auch in diesem Jahr in Bad Kissingen wieder eine der größten und bedeutendsten Messen für 4x4-Fahrzeuge und Globetrotter statt. Da darf Defender nicht fehlen. Die britische Marke rollt mit ihrer gesamten Modellpalette an, die auf „Defender Island“ präsentiert wird und auf dem Offroad-Parcours auch ausprobiert werden kann. Verschiedene Kameras im und außerhalb des Wagens liefern Bilder für ein individuelles Video, das schon kurz nach nach dem Aussteigen automatisch zu den Endgeräten der Gäste übertragen wird – zur Erinnerung oder auch zum Teilen.

In Bad Kissingen zu sehen ist auch die exklusive Sonderedition Defender Works V8 Trophy II mit dem 405 PS (298 kW) starken 5,0-Liter-Achtzylinder, ZF-Acht-Gang-Automatik und 515 Newtonmetern Drehmoment. Von ihm gibt es lediglich 25 Stück. Seine Folierung bildet die 23 Orte und Ziele in aller Welt ab, die er im Rahmen von Veranstaltungen wie der „Camel Trophy“, bei der „First Overland Tour“ in den 1950er Jahren, bei der „G4 Challenge“ oder in jüngerer Zeit bei Abenteuertouren ins südliche Afrika, nach Laos und Peru absolvierte. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um von Land Rover Classic zerlegte und wieder aufgebaute Modelle aus den Jahren 2012 bis 2016.



Die von der Land-Rover-Baureihe zur Submarke mutierten Modelle umfassen den kompakten Defender 90 mit kürzerem Radstand, den längeren Defender 110 mit optionaler 5+2-Sitzkonfiguration, den Defender 130 mit Platz für bis zu acht Passagiere, den besonders luxuriösen sowie leistungsstarken Defender 130 Outbound mit fünf Plätzen. Dazu kommt der Defender Hard Top für gewerbliche Nutzer, der auf der „Abenteuer & Allrad“ als Variante 110 gezeigt wird. (aum)