Mit dem Land Rover durch den Sommer

Sofern die Inzidenzzahlen weiter sinken, bietet Land Rover unter dem Motto „Defender Xperience-Sommer 2021“ in den kommenden Monaten drei Veranstaltungsformate mit hohem Erlebnisfaktor an. Den Mittelpunkt bildet das Land-Rover-Experience-Center in Wülfrath bei Düsseldorf. Dort finden an zehn Terminen die „Defender Days“ statt. Auf dem 120.000 Quadratmeter Offroad-Gelände und bei Überlandfahrten führen Instruktoren in Theorie und Praxis in die Grundlagen des 4×4-Fahrens ein. Die Veranstaltung geht über vier Stunden mit Getränken und einem Lunchpaket.

Wer noch mehr Abenteuerromantik möchte, der kann sich an einzelnen Terminen zu den „Night Drives“ bei Dämmerung und Dunkelheit mit Lagerfeuer und Barbecue anmelden. Die Defender-Days finden bei entsprechender Inzidenzlage an zehn Sonnabenden zwischen Juni und Ende Oktober statt. Die Preise beginnen ab 130 Euro pro Hauptteilnehmer, Begleitpersonen, die ebenfalls fahren können, sind ab 50 Euro dabei (www.landrover-experience.de/events/defender-days).



Ein noch intensiveres Erlebnis versprechen im Defener-Xperience-Sommer die Adventure-Camps in Wülfrath. Allein, zu zweit oder für die ganze Familie – an anderthalb Tagen erleben die Teilnehmer eine „Land Rover Experience Tour light“ mit On- und Offroad-Fahrspaß sowie Outdoor-Camping mit Workshops und Freiluft-Kochen. Mit dabei sein wird auch Dag Rogge, Abenteurer, Weltenbummler und Gründer sowie Geschäftsführer der Land Rover Experience in Deutschland. Geplant sind die Adventure-Camps an insgesamt sieben Wochenenden im Juli und August. Der Preis beträgt 499 Euro pro Hauptteilnehmer, Begleitpersonen sind mit 249 Euro, Kinder ab elf Jahren mit 99 Euro und Kinder ab sechs Jahren ab 79 Euro dabei (www.landrover-experience.de/events/adventure-camps).



Wie im vergangenen Jahr bietet Land Rover außerdem das „Try & Rent“-Programm an. Ab 99 Euro pro Tag kann der Defender 110 in Wülfrath oder bei teilnehmenden Händlern gemietet werden – auf Wunsch auch mit Dachzelt und weiterem Zubehör. Die Mietdauer reicht von einem Tag für eine XXL-Probefahrt über ein Wochenende von Freitag bis Montag und eine ganze Woche von Montag bis Montag bis zu maximal drei Wochen. Einen Überblick gibt es unter www.landrover.de/vehicles/defender/try-rent-buy.html. Die Direktbuchung ist unter https://bookadefender.de möglich. (ampnet/jri)