Der Defender wird noch luxuriöser

Defender spendiert seiner Baureihe zum Modelljahr 2025 eine Reihe von Neuerungen. Für gesteigerten Komfort sorgen das „Signature Interieur“-Paket und die für den 130er auf Wunsch erhältlichen Kapitänssitze. Die Ausstattungslinien werden um den Defender 110 „Sedona Edition“ erweitert, dessen Lackierung an den eisenhaltigen Sandstein in Sedona im US-Bundesstaat Arizona erinnern soll. Ein erweitertes Black Pack sorgt für Kontraste. Optional gibt es noch das Sedona Red Pack mit weiteren Details und technischen Verfeinerungen.

Die beiden Kapitänssitzen für die mittlere Reihe des Defender 130 verfügen über eine Kühl- und Heizfunktion sowie beidseitige Armlehnen. Am leicht erhöhten Abschluss der Mittelkonsole finden doppelte Getränkehalter. Die Komfortsitze erleichtern zudem den Zugang zur dritten Reihe. Die Captain Chairs können darüber hinaus im Defender X und in den V8-Versionen mit geflügelten Kopfstützen ausgestattet werden, wie sie auch an den vorderen Sitzen zu finden sind. Gerade auf längeren Strecken oder anspruchsvollen Passagen verspricht diese Option einen weiteren Komfortgewinn. Im Defender X-Dynamic HSE sind die geflügelten Kopfstützen als Teil des „Signature Interieur“-Pakets lieferbar, das mit weiteren hochwertigen Materialien aufwartet.



Zum neuen Modelljahr wird außerdem die Ausstattungsoptionen neu strukturiert und vereinfacht. Zur Wahl stehen nun Defender S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X und V8. Auch das Angebot an Optionspaketen wurde übersichtlicher gestaltet. Last, but not least ist der Defender mit einer weiterentwickelten seidenmatten Lackschutzfolie lieferbar.



Die Fahrzeugpreise beginnen bei 66.000 Euro. (aum)