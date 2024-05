Opel öffnet seine Tore

Unter dem Motto „Forever forward since 1899“ feiert Opel mit einem Festakt 125 Jahre Automobilbau und lädt am 8. Juni auch zu einem Tag der offenen Tür nach Rüsselsheim ein. Ihre Publikumspremiere feiern dabei der Frontera und der neue Grandland. Die Designabteilung zeigt anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens richtungsweisende Studien der Marke, im Werk selbst bekommen die Besucher einen Einblick in die Astra-Produktion. Im Gebäude N50 taucht eine Ausstellung mobile Rüsselsheimer Meilensteine in Lichterwelten, während auf dem Parkplatz hinter dem „Adam Opel Haus“ mit dem Opel Corsa Rally Electric die Fahrzeuge des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals der Welt ihre Runden drehen. Eine begrenzte Anzahl von Motorsportfans kann sich für eine Mitfahrt anmelden. Auf dem gesamten Freigelände wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. (aum)