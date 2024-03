Webserie zum Klassensieg beim Africa Eco Race

Da ein Start bei der Rallye Dakar aufgrund des Hubraum-Reglements nicht möglich war, beschloss Harley-Davidson auf der letztjährigen European Bike Week, stattdessen beim Africa Eco Race anzutreten, das vom 30. Dezember 2023 bis zum 14. Januar 2024 stattfand. Der spanische Dakar-Profi Joan Pedrero belegte dabei am Ende mit der Harley-Davidson Pan America 1250 den 1. Platz in der Maxitrail-Kategorie. Es handelte sich bis auf kleine Modifikationen am Kühler wegen der Wüstenbedingungen um ein serienmäßiges Motorrad. Fünf Episoden zeigen nun auf H-D.de/ecorace Joan Pedreros Fahrt über rund 6000 Kilometer von Monaco zum Lac Rose in der Nähe von Dakar in Senegal. (aum)