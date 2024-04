Europapremiere in München: Kia EV5

Letztes Jahr ist er in China als Studie gezeigt worden, jetzt hatte er in Europa seinen ersten Auftritt: Der vollelektrische Crossover-SUV Kia EV5, der beim Car Design Event im Münchner Driver & Business Club enthüllt wurde. Dort erläuterte Won-Kyu Kang, Future-Design-Chef der Marke, die kantig-futuristischen Formen des Fünftürers.

In der Länge (462 cm) und Breite (188 cm) entspricht der EV5 ungefähr dem sportlichen EV6, er baut mit 172 cm jedoch deutlich höher. Die schlanken Scheinwerfer ähneln dem großen Bruder EV9, dem aktuellen World Car Of The Year, am Heck dominiert ein schlanker Leuchtstreifen. Im Vergleich zu anderen SUV-Modellen betont der EV5 deutlich die Vertikale, passt damit in seinem Auftritt gut zum EV9 und baut ausreichend Distanz zum EV6 auf.



Unter der Außenhaut steckt eine weiterentwickelte Elektro-Architektur mit nunmehr am vorderen Kotflügel positionierter Ladeklappe. Es wird zwei Batteriegrößen geben, die Variante mit Frontantrieb leistet 160 kW (218 PS), mit zusätzlichem Heckmotor werden 230 kW (313 PS) auf alle vier Räder übertragen.



Das Interieur steckt voller interessanter Elemente, darunter ein ausziehbarer Tisch im Beifahrersitz, ein kühl- oder beheizbares Fach für die Fondpassagiere, vor allem jedoch der in die Fahrzeugmitte verbreiterte Beifahrersitz, der geradezu Sofa-Feeling aufkommen lässt. Die Armaturentafel verströmt mit berührungsempfindlichen Flächen und einem Vierspeichen-Lenkrad ungewöhnlich futuristisches Flair.



Der Kia EV5 könnte noch 2024 auf den Markt kommen; er zielt direkt auf den Volkswagen ID.4 und den Tesla Model Y. (aum)