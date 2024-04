Genesis X Speedium Giro: Luxus-Studie für Radsportler

Er ist die bereits fünfte Variante der Genesis-X-Familie: Der Genesis X Speedium Giro, der auf dem Car Design Event im Münchner Business & Drivers Club seine Weltpremiere feierte. Die Reihe begann im März 2021 mit dem zweitürigen Coupé X Concept, wurde im April 2022 mit einem Shooting Brake namens X Speedium Coupé und im November 2022 mit dem X Convertible Concept fortgesetzt.

Im Januar 2024 erschien eine Variation des Speedium mit dem Namen X Snow Speedium Concept, lackiert in matterhornweiß und bestückt mit einer Wintersportausrüstung der Manufaktur Anavon. Das jetzt gezeigte Genesis X Speedium Giro Concept basiert auf dem Snow Concept, spielt aber das Thema „Radsport“.



Anstatt eines traditionellen Fahrradträgers verfügt das Giro Concept über eine Haltevorrichtung, die an den Heckspoiler ansetzt; das Rennrad sitzt damit deutlich tiefer und weiter hinten. Der Dachaufbau wirkt mit dieser Konstruktion sehr dynamisch, während Frachtgut auf dem Dach die Linie normalerweise stört.



Auf dem Dach ist ein gleißend heller Lichtbalken montiert, und in der Frontschürze sitzen vier weitere leistungsstarke Zusatzscheinwerfer. Das Raddesign ist im Vergleich zu den konventioneller wirkenden Fünfarm-Felgen des Snow Concept deutlich extravaganter ausgeführt, an den Vorderrädern sitzt zusätzliches Leitwerk, das die Bremsenkühlung optimieren soll. Für Vortrieb sorgen Elektromotoren.



Über die Serienchancen dieser neuen Speedium-Studie hält sich die koreanische Nobelmarke bedeckt. Derzeit konzentriert man sich in Europa auf die Markteinführung der Luxuslimousine G90, und die Modelle G80 und GV80 erhalten ein Facelift; vom elektrischen GV60 wird es eine sehr sportliche Variante namens Magma geben.



Aus der X-Familie werden dem X Convertible die größten Chancen auf eine Markteinführung eingeräumt. Es dürfte in einer Kleinstserie mit Elektroantrieb auf den Markt kommen. (aum/jm)