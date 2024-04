Lexus LBX im Leasing ab 279 Euro

Für Probefahrten steht er bereits bereit, an Kunden ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge dann im Juni: Lexus bietet in Deutschland den LBX zu Preisen ab 32.990 Euro an. Privatkunden können das bislang kleinste Modell der Marke zu Raten ab 279 Euro im Monat ohne Sonderzahlung leasen. Lieferbar sind fünf verschiedene so genannte „Atmospheres“. Sie ersetzen die klassischen Ausstattungsstufen und setzen mit beispielsweise beheizbaren Kunstledersitzen mit Memoryfunktion für den Fahrer, Ein- oder Zweifarblackierung sowie einem High-End-Audiosystem mit 13 Lautsprechern jeweils unterschiedliche Akzente.

Ergänzt wird das Angebot durch den Lexus LBX Elegant Black Edition (ab 35.990 Euro). Er basiert auf der Atmosphere Elegant und bietet schwarzes Tahara-Synthetikleder mit roten Ziernähten. In allen Varianten dient ein 136 PS (100 kW) starker 1,5-Liter-Hybridmotor als Antrieb. (aum)