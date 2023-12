Hirsch und Kois treffen sich auf dem Lexus LBX

Zur Markteinführung des LBX im kommenden Jahr hatte Lexus Künstler aufgerufen, dem bislang kleinsten Modell der Marke einen im wahrsten Sinne des Wortes neuen Anstrich zu geben. Vier Entwürfe wurden bei den Tourstopps der „Lexus LBX Art Events“ in Lexus-Foren in ganz Deutschland ausgestellt. Vor Ort konnten die Besucher über ihren Favoriten abstimmen, wobei der Entwurf von Maximilian Leinfelder die meisten Stimmen erhielt. Die vier LBX in den einzigartigen Designs der Künstler werden nun noch einmal in verschiedenen Lexus-Foren ausgestellt. Ende 2024 wird das Fahrzeug mit dem Gewinnerdesign an Maximilian Leinfelder übergeben.

Der 28-jährige Künstler aus Langenfeld verarbeitet in seiner Kunst Eindrücke unserer Zeit – politisch und gesellschaftskritisch, aber auch persönlich und emotional. Er kombiniert moderne Malerei mit haptischen Stilmitteln, schrillen Akzente und abstrakten Elementen. Das zeichnet auch den von ihm gestalteten LBX aus, bei dem ein großer stilisierter Hirsch gemeinsam mit japanischen Kois die Motorhaube ziert, während sich ein spektakulärer Farbverlauf mit Flammen und Rauch von der Front in Richtung Fahrzeugseite erstreckt.



Noch bis Jahresende läuft die Vorverkaufsphase des Premium-Kompakt-SUV zu Sonderkonditionen profitieren. So bietet Lexus beispielsweise für Privatkunden ein Kurzzeitleasing mit zwölf Monaten Laufzeit zu einer monatlichen Rate ab 319 Euro ohne Anzahlung an. Das Angebot gilt für eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometern bei Abschluss eines Online-Leasingvertrags bis zum 31. Dezember dieses Jahres. (aum)