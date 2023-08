Lexus LBX am roten Teppich

Bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig (30.8.–9.9.) stehen nicht nur Stars und Sternchen im Rampenlicht, sondern auch ein neues Auto. Der Lexus LBX wird offizielles Fahrzeug der „Biennale di Venezia“ sein, die die japanische Marke zum siebten Mal in Folge als Mobilitätspartner begleitet. Es ist das bisher kleinste Modell des Herstellers und kommt im Frühjahr 2024 auf den Markt. Auch andere elektrifizierte Modelle von Lexus befördern Filmemacher, Schauspieler und Prominente während des Festivals. Auf dem roten Teppich werden die Schauspieler Zendaya („Spider Man: No Way Home“), Mike Faist („West Side Story“), Josh O'Connor („The Crown“) und Caroline Murino („Casino Royale“) erwartet. (aum)