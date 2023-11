Lexus startet Vorverkauf für den LBX

Lexus hat den Vorverkauf des neuen LBX eingeläutet. Bis Ende des Jahres sollen die ersten Kunden des Kompakt-SUV dabei von besonderen Angeboten und Leasingkonditionen profitieren. Das kleinste Modell der Toyota-Nobeltochter startet bis dahin zu Preisen ab 32.990 Euro statt 34.300 Euro. Daraus ergibt sich für Privatkunden eine Leasingrate von 299 Euro (brutto) ohne Anzahlung. Das Angebot gilt für eine Laufzeit von 48 Monaten und eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometern.

Darüber hinaus bietet Lexus für Privatkunden ein Kurzzeitleasing mit zwölf Monaten Laufzeit zu einer monatlichen Leasingrate von 319 Euro (brutto) ohne Anzahlung an. Das Angebot gilt für eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometern und alle Varianten des LBX, deren Online-Leasingvertrag bis zum 31. Dezember abgeschlossen ist. On top können Kunden, die bis Jahresende einen Online-Leasingvertrag abschließen, ihren LBX auch noch zwölf Monate lang gratis tanken.



Anstelle der traditionellen Ausstattungsstufen bietet Lexus den LBX in vier kontrastierenden „Atmospheres“ an: Bei Elegant (ab 35.990 Euro) und Relax (ab 39.110 Euro) steht eine hochwertige Anmutung im Fokus, während Emotion (ab 36.990 Euro) und Cool (ab 43.990 Euro) ein sportlicheres Profil besitzen sollen. Darüber hinaus gibt es zum Verkaufsstart eine besonders üppig ausgestattete Original Edition (ab 44.490 Euro statt 45.600 Euro). Das Sondermodell ist insgesamt auf rund 1500 Exemplare limitiert, wobei 30 Fahrzeuge für den deutschen Markt vorgesehen sind. (aum)