Triumph begleitet wieder den Distinguished Gentleman’s Ride

Auch in diesem Jahr begleitet Triumph den „Distinguished Gentleman’s Ride“ (DGR) als Partner. Die Initiative gegen Prostatakrebs findet in diesem Jahr am 19. Mai statt. Ziel sind Ausfahrten in mindestens 1000 Städten. Weltweit bitten dabei wieder stilvoll gekleidete Motorradfahrer um Spenden für die Forschung und die psychische Gesundheit von Männern. Der eifrigste Spendensammler bekommt von Triumph eine Thruxton „Final Edition“. Außerdem erhalten die fünf weiteren erfolgreichsten Sammler Teile aus der neuen „Triumph X DGR“-Kollektion. Die Anmeldeformalitäten und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.gentlemansride.com. Frauen dürfen natürlich auch mitfahren. (aum)