Triumph geht mit Probefahrten auf Tour

Bei Triumph gibt es in diesem Frühjahr eine Reihe von Modellneuheiten. Sie stehen im Mittelpunkt einer Probefahrten-Tour, die am 12. April startet und zumeist für zwei Tage an einem Ort Station macht. Dank zwei separater Motorrad-Kontingente für Deutschland und Österreich (ab 20.4.) sowie einem Online-Tool verspricht Triumph eine möglichst einfache Buchung. Bei der „Triumph Rides on“-Tour sind unter anderem die beiden neuen 400er-Modelle, die ganz frische Daytona 660, die Tiger 900 und 1200 sowie die Scrambler 1200 dabei.

Anmeldungen werden vorab über das Online-Buchungstool unter der Webadresse www.triumph-rides-on-tour.de (bzw. at) jeweils drei Wochen vor dem gewünschten Termin entgegengenommen. Gefragt wird nach der gewünschten Maschine und dem bevorzugten Zeitfenster. Da die Zahl der möglichen Testfahrten natürlich begrenzt bleibt, lohnt sich schnelles Entscheiden. Stationen sind auch größere Veranstaltungen wie das Touratech Travel Event oder die Testtage der Arge2Rad in Österreich sowie Filialen von Louis. Da noch weitere Termine hinzukommen können, empfiehlt Triumph, hin und wieder erneut auf die Rides-on-Seite zu schauen. Aktuell sind dort über zwei Dutzend Veranstaltungen gelistet. (aum)