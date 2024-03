Triumph und Gitarre bringen 20.000 Dollar

Eine vom US-Künstler J. Daar designte und von Triumph zur Verfügung gestellte T 120 Bonneville sowie eine dazu passende Gitarre von Gibson sind in Amerika für 20.000 Dollar (umgerechnet ca. 18.430 Euro) versteigert worden. Das Geld kommt der Elvis Presley Charitable Foundation zugute. Die Stiftung setzt die Summe für wohltätige Zwecke ein, die dem legendären Musiker zu Lebzeiten am Herzen lagen.

Das versteigerte Motorrad orientiert sich am Design der Originalmachinen, die Elvis Presley 1965 für sich und seine Freunde kaufte sowie an der Bonneville Desert Sled, die der „King“ im Film „Stay Away, Joe“ von 1968 fuhr. Bei der Farbauswahl in Rot, Silber und Gold ließ sich der Künstler vor allem vom Look der berühmten Comeback-Special-TV-Show des Künstlers im Dezember 1968 leiten. Für die Proben nutzte der Musiker damals eine Gibson Les Paul, die Presley anschließend seinem Koch schenkte. J Daar gestaltete für die Auktion ein entsprechendes Exemplar im Stil der Triumph. (aum)